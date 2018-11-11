Сочи вошел в тройку лучших городов для шопинга

Сервис бронирования жилья Tvil.ru ко Всемирному дню шопинга, отмечаемому 11 ноября, провел в социальных сетях опрос среди туристов.

Шопинг сейчас это не только покупка брендовой одежды и обуви, но и отдых всей семьей в торгово-развлекательных центрах и комплексах.

По результатам опроса, Москва признана самым лучшим городом для совершения покупок, за нее проголосовали 53% опрошенных. На втором месте находится Санкт-Петербург (26% голосов), на третьем месте — Сочи (15% голосов), сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе сервиса Tvil.ru.

В первой пятерке также Казань и Калининград — по 3% голосов.

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