Сочи вошел в тройку популярных для отдыха на Новый год городов России

Рейтинг составил сервис аренды жилья Tvil.ru на основе анализа данных о ранних новогодних бронированиях с 30 декабря 2017 года по 7 января 2018 года.

Самыми популярными направлениями оказались Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

В первую десятку рейтинга также вошли Казань, Калининград, Ярославль, Екатеринбург, Вологда, Нижний Новгород и Псков. При этом в Сочи чаще едут надолго — обычный срок бронирования составляет 11 дней при стоимости проживания 4,2 тыс. рублей в сутки, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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