Сочи вошел в тройку популярных городов РФ для путешествий на осенние выходные

Лидером стал Санкт-Петербург.

В топ-10 городов по популярности путешествий на осенние выходные вошли также Сочи, Ялта, Казань, Москва, Екатеринбург, Петрозаводск, Калининград, Ярославль и Коломна в Московской области.

Туристы бронируют осенние выходные в Сочи в среднем за 2,5 тыс. рублей в сутки, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе сервиса Tvil.ru.

Дешевле всего — в Петрозаводске, дороже — в Москве.

Рейтинг подготовили по данным анализа броней отелей и апартаментов в выходные дни с 1 сентября по 31 октября 2018 года.

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