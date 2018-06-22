Сочи вошел в тройку самых популярных городов ЧМ-2018 у зрителей матчей

Рейтинг городов чемпионата мира по футболу составили с 14 по 22 июня путем соотношения числа зрителей матчей к числу жителей городов проведения матчей.

По данным сервиса бронирования Tvil.ru в первую десятку городов ЧМ-2018 по соотношению числа зрителей матчей к населению городов входят Саранск — 26 зрителей на 100 жителей, Сочи — 17 зрителей на 100 жителей, Калининград — 13 зрителей.

Далее следуют Ростов-на-Дону и Волгоград — там по 8 зрителей на сотню населения. В Нижнем Новгороде, Казани, и Самаре 7 зрителей на сотню жителей, в Екатеринбурге и Санкт-Петербург по 4, в Москве — приходятся 3 зрителя ЧМ на сотню населения.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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