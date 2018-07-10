Сочи вошел в тройку самых «тусовочных» городов ЧМ

Рейтинг составил один из российских сервисов бронирования жилья.

Исследователи провели опросы и выяснили, где прошли самые зажигательные вечеринки для болельщиков.

Почти треть респондентов признали Санкт-Петербург лучшим местом для фанатов. Следующая в списке — Москва (25%).

Любителям футбола угодил и самый южный город ЧМ. За Сочи проголосовали 23% туристов. В Сочи на FIFA Fan Fest выступят «Дискотека авария», Пол Ван Дайк, Николай Тимофеев, «Плазма» и Александр Попов.

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