Сочи возглавил тройку российских городов для отдыха на новогодние каникулы

Сервис путешествий Туту.ру проанализировал поисковые запросы путешественников на новогодние праздники.

Изучии запросы с июня по сентябрь 2018 года на авиабилеты с вылетами из Москвы после 20 декабря и прилетом в начале января 2019 года. Оказалось, что большинство путешественников приценивается к отдыху за границей. Так, 73% путешественников ищут авиабилеты на новогодние праздники за рубеж, а остальные — по России. В прошлом году в начале сентября соотношение было примерно таким же.

В десятку популярных российских городов на новогодние каникулы по поисковым запросам вошли Сочи (21,47% запросов), Симферополь (10,24%), Минеральные воды (7,88%), Калининград (7,20%), Санкт-Петербург (2,69%) и Краснодар (2,37%). Минимальная цена за авиабилеты в обе стороны в Сочи составляет 10 тыс. 127 рублей, в Краснодар — 8 тыс. 829 рублей.

В прошлом году Сочи, Симферополь, Минеральные Воды, Калининград и Санкт-Петербург также были в пятерке самых популярных. Туристы ищут места, где можно подышать морским воздухом (Сочи, Симферополь, Калининград, Махачкала, Петропавловск-Камчатский, Анапа), и города, интересные с точки зрения туризма. Что касается цен на авиабилеты, то есть подешевевшие и подорожавшие направления. На треть подешевели авиабилеты из столицы России в Иркутск. Дешевле можно улететь в Новосибирск, Красноярск и Омск. Подорожали авиабилеты в Екатеринбург (+26%), Минеральные Воды (+21%), Махачкалу (+19%), Владивосток (+12%) и Хабаровск (+11%).

В прошлом году на новогодние каникулы путешественники чаще всего искали авиабилеты в Чехию, а в этом — в Таиланд (на первом месте Пхукет, а на третьем — Бангкок). Прага в этом году оказалась на втором месте в списке самых желанных городов для путешествий на новогодние каникулы. Топ популярных зарубежных городов на новогодние каникулы выглядит так: Пхукет (5,02% запросов), Прага (6,90%), Бангкок (5,16%), Тбилиси (1, 92%) и Рим (2,38%).

В этом сезоне туристы стали больше интересоваться путешествиями в Тбилиси, Стамбул, Анталью, на Гоа. Наоборот снизилось количество поисков авиабилетов в Бангкок, Дубай и Мюнхен.

Во главе рейтинга зарубежных направлений оказались не самые дешевые направления. Интерес к Таиланду, возможно, вызван тем, что сейчас выгодно покупать туда авиабилеты. Прибавили в цене авиабилеты в такие европейские города как Вена (+40%), Мюнхен (+31%), Рим (+28%) и Прага (+22%). На 40% дороже обойдутся авиабилеты в Стамбул, сообщает aviaport.ru.

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