«Сочи» уступил «Барысу» по буллитам в матче КХЛ

Матч регулярного чемпионата КХЛ прошел 13 января в Астане.

Встреча завершилась победой хозяев льда со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0). В составе «Барыса» шайбы забросили Кевин Даллмэн, Андре Петерссон, а решающий буллит реализовал Даррен Диц.

У сочинцев отличились Денис Мосалев — на седьмой минуте и Роберт Росен — на 59-й. Нападающий «Сочи» Мосалев набрал 200-е очко в КХЛ, сообщает «Р-Спорт».

Выездная серия «Сочи» продолжится матчами с «Сибирью» 15 января и «Авангардом» 17 января. Следующую игру в «Большом» команда Сергея Зубова проведет 23 января с «Нефтехимиком», сообщает пресс-служба ХК «Сочи».