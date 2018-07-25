Сочи занял восьмое место в рейтинге самых «умных» городов страны

Национальный исследовательский институт технологий и связи составил рейтинг на основе данных, полученных из открытых источников.

Всего исследовали 15 крупнейших городов России. Сочи также попал в список, поскольку в период высокого туристического сезона население курорта превышает 1 млн человек. В итоге город занял восьмую строчку.

В числе критериев — состояние экономики и финансов, развитие интернет-сервисов, уровень обеспеченности системами безналичной оплаты торговых и транспортных услуг, численность посетителей интернет-порталов местных органов власти, общее количество банкоматов, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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