Сочи занял второе место среди популярных городов РФ на весенних каникулах

Рейтинг самых привлекательных городов для семейного отдыха возглавил Санкт-Петербург.

По данным сервиса бронирования жилья Tvil.ru, на втором и третьем месте оказались Сочи и Ялта. В Сочи при цене номера 2,3 тыс. рублей туристы едут примерно на девять дней, в Ялту, где проживание обходится в 2,4 тыс. рублей в сутки, — на восемь. Москва находится на четвертом месте рейтинга. Здесь средняя цена ночевки составила 2,9 тыс. рублей.

Самый доступный отдых — в Анапе. Здесь стоимость отелей в весенние каникулы составила 2,2 тыс. рублей. В каникулы туристы едут на курорт в среднем на неделю.

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