Сочинца арестовали на семь суток за видео с экстремистскими песнями в соцсетях

Местный житель привлечен к административной ответственности за распространение экстремистских материалов в Интернете.

В прокуратуре установили, что 22-летний житель Сочи разместил на странице одной из социальных сетей две видеозаписей с песнями, направленными на разжигание межнациональной розни, а также пропагандирующими сепаратизм и терроризм. Эти композиции решением 109-го гарнизонного военного суда были признаны экстремистскими и включены в Федеральный список экстремистских материалов, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении. Центральный районный суд Сочи постановил привлечь парня к административной ответственности с назначением наказания в виде ареста на семь суток.

После возбуждения дела молодой человек удалил размещенные в соцсетях материалы.

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