Сочинца признали лучшим водолазом России

Звание присудили спасателю Вячеславу Иващенко на IX Всероссийском фестивале МЧС России «Созвездие мужества».

В сочинском поисково-спасательном отряде он работает уже 14 лет. За его плечами более 220 поисково-спасательных операций, как на территории России, так и за ее пределами, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Самые крупные из работ: поиск группы спелеологов, попавших под лавину в Абхазии, ликвидация последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, ликвидация последствий наводнения в Крымске, а также работа в акватории Черного моря на месте крушения самолета Ту-154.

При подсчете показателей работы номинантов учитывалось время, проведенное под водой, а также сложность водолазных работ. Отдельно подсчитывалось время, проведенное водолазом под повышенным давлением при тренировочных спусках в барокамере.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса пройдет в начале декабря в Москве.

Вернуться на ленту

Источник