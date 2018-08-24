Сочинцам порекомендовали устанавливать электрозаборы для защиты от медведей

Сотрудники Сочинского национального парка напомнили о мерах безопасности владельцам частных домов и организациям, расположенным у границы парка.

По словам руководителя отдела по охране животного мира Сочинского нацпарка Реваза Пруидзе, случаи выхода медведя на территории, граничащие с национальным парком, фиксируются ежегодно. В 2018 году это стало случаться чаще.

«Связано это с тем, что за последние годы количество медведей значительно увеличилось. Спортивной охоты на бурого медведя не проводится, численность его не регулируется. Кроме того, поспособствовало росту поголовья снижение численности дикого кабана, а, соответственно, улучшения кормовой базы для медведей», — рассказал Пруидзе.

Специалисты рекомендуют для защиты от визита диких животных ставить электрозаборы, своевременно вывозить мусор и пищевые отходы, ликвидировать стихийные свалки

«Также необходимо произвести расчистку территорий от зарослей кустарников — медведь не любит мест, где нельзя спрятаться и уходит с открытых территорий вглубь леса», — отметил работник нацпарка.

«Важно соблюдать правила поведения при встрече с дикими животными. В первую очередь никогда не приближаться к медведю. Особенно, если встретилась медведица с медвежатами — самка может быть очень агрессивной, защищая потомство. Находясь в лесу, желательно производить как можно больше шума, петь, громко разговаривать, медведь, как правило, покидает шумное место», — цитирует Пруидзе пресс-служба парка.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в начале августа было зафиксировано два случая, когда медведь выходил к людям. В Кавказском заповеднике медведь напал на лагерь туристов. В Адлерском районе медведь перелез через забор и гулял по двору частного дома.

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