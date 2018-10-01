Сочинцев научат делать итальянский сыр

В Сочи впервые пройдет «Фестиваль вина и сыра». Он состоится 12 и 13 октября на площади Северного Мола.

На празднике для гостей проведут мастер-класс по приготовлению сыра Примо Сале. Им расскажут о культуре потребления вина.

Также на площади с 11 по 13 октября будут открыты выставки сектора HoReCa «Гостинично-ресторанный Олимп» и продуктов питания ExpoFood, где будет представлена продукция 80 компаний из 23 регионов России.

Специалисты гостиничного и ресторанного бизнеса смогут ознакомиться с торгово-технологическим, кухонным и холодильным оборудованием, мебелью, аксессуарами. Также можно будет попробовать молочную и сырную продукцию, мясные и колбасные деликатесы, алкогольные и безалкогольные напитки, хлебобулочные и кондитерские изделия, рыбу и морепродукты. Договор на поставки в отели и рестораны можно будет заключить здесь же.

В завершении выставочных дней состоится церемония награждения победителей народного оценочного конкурса «Чемпион вкуса — 2018». Посетить все мероприятия можно будет бесплатно, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник