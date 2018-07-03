Сочинец собрал коллекцию из более 2 тыс. предметов с футбольной символикой

Председатель совета ветеранов УВД Сочи Геннадий Шимек бесплатно показывает ее горожанам и гостям курорта, приехавшим на ЧМ-2018.

По его словам, коллекция сейчас насчитывает более 2 тыс. экспонатов. Перед проведением в Сочи чемпионата мира по футболу друзья предложили ему открыть выставку.

«В центре Сочи в Торговой галерее я открыл выставку футбольной атрибутики, мячей и предметов в форме футбольных мячей, сделал афиши и приглашаю всех бесплатно посмотреть мои сокровища», — рассказал Шимек.

Сейчас в коллекции ветерана правоохранительных органов — брелки, очки, игрушки, музыкальные инструменты, часы, ручки, свистки, бижутерия. Также в коллекции есть два кресла в форме мяча, хрустальные вазы, пивной автомат, автомат для поп-корна, мангал.

«Мячи мне привозили из разных стран. Самый большой мяч — диаметром 1 м, а самый маленький — 5 мм», — цитирует коллекционера «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

Сборная России 1 июля обыграла Испанию и вышла в 1/4 финала ЧМ-2018. В Сочи россияне сыграют против команды Хорватии 7 июля, начало — 21:00.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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