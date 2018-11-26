Сочинец в своей квартире фиктивно поставил на учет более десяти иностранцев

Мужчина скрывался от уголовной ответственности.

Жителя Сочи задержали пограничники в международном аэропорту города-курорта при оформлении авиарейса из Тбилиси, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

На паспортном контроле выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске за уголовное преступление. Сотрудники местной полиции возбудили дело еще в прошлом году, однако россиянину удалось скрыться за рубежом.

В настоящее время мужчину передали инициаторам розыска. Ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.

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