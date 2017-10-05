Сочинка Елена Веснина выбыла из борьбы на теннисном турнире в Пекине

Российская теннисистка в матче третьего круга уступила украинке Элине Свитолиной — 2:6, 5:7.

Встреча продолжалась 1 час 40 минут. За это время Елена Веснина сделала один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из девяти.

Следующей соперницей Свитолиной станет француженка Каролин Гарсия.

Другая спортсменка из России Дарья Касаткина накануне победила представительницу Польши Агнешку Радваньску и вышла в четвертьфинал, где встретится с румынкой Симоной Халеп, пишет «Российская гезета».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее Халеп выбила из турнира Марию Шарапову.

Вернуться на ленту

Источник