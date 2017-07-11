Сочинка Елена Веснина вышла в 1/4 финала Уимблдона

На турнире теннисистка играет в паре с Екатериной Макаровой.

Российские спортсменки в третьем круге соревнований обыграли словенку Андреа Клепач и испанку Марию-Хосе Мартинес-Санчес. Дуэт одержал победу в двух сетах — 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 21 минуту.

За выход в полуфинал Макарова и Веснина сыграют 12 июля с австралийками Барти и Деллакуа. Веснина выступает и в миксте — в паре с бразильцем Бруну Соаресом. Тандем вышел в третий круг Уимблдонского турнира. Они обыграли американцев Мэдисон Кис и Джека Сока. И теперь 13 июля сразятся с парой Майкл Винус — Барбора Крейчикова, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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