Сочинка завоевала серебро на Кубке мира по самбо 

Участия в соревнованиях, которые прошли в Москве, приняли более 300 спортсменов из 30 стран.

В состав сборной России на Кубок мира вошла сочинка Кристина Карекян. Она выступила в весовой категории 56 кг.

В финале Карекян уступила самбистке из Румынии Даниэле Пороинеану, завоевав таким образом серебро. Третьими в этой весовой категории стали спортсменки из Франции и Молдовы.

Карекян является спортсменкой и тренером ДЮСШ № 10 Сочи, выступает за команду спортобщества «Динамо». Ее тренирует Сергей Дубровский, сообщили интернет-портал «Кубань 24» в пресс-службе федерации борьбы дзюдо и самбо Сочи.

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