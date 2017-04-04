Сочинку Веснину номинировали на звание лучшей теннисистки марта по версии WTA

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4978b18bbe54fc41595b9c18190dd8f6 Сочинку Веснину номинировали на звание лучшей теннисистки марта по версии WTA Россиянка Елена Веснина претендует на звание лучшей теннисистки марта по версии Женской теннисной ассоциации (WTA).

Голосование среди болельщиков открыто на официальном сайте WTA.

Кроме Весниной, претендентками на звание лучшей по итогам марта стала победительница турнира в Майами британка Йоханна Конта, датчанка Каролина Возняцки, американка Винус Уильямс и Каролина Плишкова из Чехии.

Победитель будет назван 7 апреля, сообщает «Р-Спорт».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Елена Веснина 20 марта выиграла турнир Женской теннисной ассоциации (WTA), который прошел Индиан-Уэллсе.

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