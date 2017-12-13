Сочинская прокуратура проведет проверку по факту посадки вертолета на водозаборе

Установлено, что у пилота было разрешение на вылет.

Он получил его в Ростовском зональном центре единой системы организации воздушного движения. Пилот и пассажир не пострадали, водозаборные сооружения не повреждены. Сочинская транспортная прокуратура проводит проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на территории водозабора на реке Мзымта около 11:00 совершил экстренную посадку вертолет Robinson. Экстренная посадка произошла из-за нехватки топлива.

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