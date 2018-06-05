Сочинская таможня пресекла попытку вывезти в Турцию 19 тыс. долларов

У мужчины, летевшего в Стамбул, таможенники изъяли незадекларированные деньги.

На таможенном посту сочинского аэровокзала пассажира остановили 3 июня во время таможенного контроля. Он проходил по «зеленому коридору» и заявил, что у него нет подлежащих декларированию товаров. Насчет вывозимой валюты житель Абхазии признался, что везет с собой небольшую сумму на расходы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Южного таможенного управления.

В сумке оказалось 19 тыс долларов (более 1 млн рублей). Мужчина пересекал границу не в первый раз, но пояснил, что с таможенными правилами не ознакомился, так как раньше такую сумму не перевозил.

В отношении нарушителя завели административное дело по ст. 16.4 КоАП РФ. Валюту, не превышающую установленную норму валюты — 10 тыс. долларов — вернули пассажиру, остальные деньги изъяли.

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