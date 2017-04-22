Сочинская теннисистка Веснина одержала победу в матче сборной РФ на Fed Cup

Сочинская теннисистка Веснина 22 апреля победила Алисон ван Уйтванк в первом матче в рамках противостояния между сборными России и Бельгии в плей-офф Мировой группы Кубка Федерации.

Матч сборных проходит на МСА «Лужники» в Москве. Победитель получит право выступать в Мировой группе Кубка Федерации в следующем сезоне.

Веснина одержала победу со счетом 6:3, 6:4. Соперницы провели на корте 1 час 20 минут.

Счет противостояния стал 1:0 в пользу российской сборной. Во втором матче на корт выйдут Анастасия Павлюченкова и Элисе Мертенс. Победителем считается команда, первая набравшая три очка, сообщает «Р-Спорт».

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