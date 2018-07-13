Сочинская выдра-оракул предсказала победу Франции в финале ЧМ

В финальном матче в «Лужниках» 15 июля сыграют сборные Франции и Хорватии.

В Сочи за главной игрой турнира будут следить тысячи болельщиков в фан-зоне.

Свое заключительное предсказание на этом мундиале сделал и сочинский оракул — выдра Гарри. Он уверен, что победу отпразднует сборная Франции. Оракул без колебаний выбрал синий мяч, который символизировал команду французов.

Этот прогноз в мире спорта воспринимают довольно серьезно. Гарри — один из самых правдивых оракулов мундиаля. Он начал провидческую работу еще во времена зимней Олимпиады 2014 года. Тогда сбылись 80% его прогнозов. Сейчас Гарри идет примерно с той же результативностью. Например, он угадал результаты всех четырех матчей сборной России.

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