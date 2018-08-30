Сочинские археологи в русле реки Шепси обнаружили древнее поселение

В Лабинском музее появились инструменты строителей дольменов.

Уникальные находки сделали археологи в долине реки Шепси — она впадает в Черное море в Туапсинском районе. Самые интересные артефакты — гранитный терочник, с его помощью строители мегалитов шлифовали огромные камни, топор-скипетр — символ власти вождя, и мотыжка, культовый предмет, который использовали во время похорон. Все эти предметы позволили ученым сделать вывод, что в районе нынешнего русла реки было довольно крупное поселение.

«Оно существовало примерно 5 тыс. лет назад. Это время, когда в древнем Египте еще не строили пирамиды, а здесь обитали охотники, рыболовы, скотоводы. Очень большое количество было обнаружено костей, зубов животных, челюстей, морских животных, грузила каменные», — сказала старший научный сотрудник Лабинского музея истории и краеведения Юлия Кисленко.

Это поселение — пока единственное в своем роде, которое ученые обнаружили на Черноморском побережье. Ранее деревни строителей дольменов находили в районе реки Фарс, это Лабинский район. В его музее уже есть экспонаты, посвященные авторам кавказских мегалитов, и найденное в лагунном слое Шепси археологи решили передать лабинским коллегам.

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