Сочинские дети побывали с экскурсией в «Королевском цирке» Гии Эрадзе

Ребята заглянули за кулисы и увидели, как этим летом на курорте создается яркий праздник. К нему причастны более 100 человек: это дрессировщики, эквилибристы, иллюзионисты, гимнасты и танцоры.

Каждый номер — полноценная постановка на стыке циркового, театрального, музыкального и хореографического искусства.

«Мало кто может на мягком манеже выйти и станцевать, допустим, балетные па в пуантах. Параллельно падают лепестки с купола. Они очень скользкие, мягкий манеж, работают фонтаны, это еще и все в дыму!» — сказала балетмейстер «Королевского цирка» Гии Эрадзе Татьяна Широкова.

Для самых любознательных жителей курорта провели экскурсию по зоопарку цирка. Дети на одной площадке увидели представителей нескольких континентов: лам, лемуров, верблюдов, кенгуру, дикобразов, львов — всех, кто своим появлением на манеже заставляет зал удивляться и рукоплескать.

У сочинцев и туристов еще остается шанс увидеть на манеже артистов одного из самых титулованных цирков мира. Гастроли в Сочи продлятся до 26 августа.

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