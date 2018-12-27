Серебряные призеры чемпионата России Наталья Забияко и Александр Энберт пропустят соревнования в Минске, которые пройдут 21–27 января.

Энберт в ближайшее время пройдет дополнительные медицинские обследования. После обследования определят программу лечения и реабилитации спортсмена.

На чемпионате Европы пару заменят Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. В турнире также примут участие Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, сообщает телеканал «360».

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