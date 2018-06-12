Сочинские школьники побывали на открытой тренировке сборной Бразилии по футболу

Всего за спортсменами на стадионе «Юг-Спорт» наблюдали около 5 тыс. зрителей.

Сборная Бразилии приступила к финальной подготовке к чемпионату мира — 2018, стартующему 14 июня. Подопечные Тите 12 июня провели в Сочи первую открытую тренировку. На курорте находится база команды.

На мероприятие пригласили воспитанников четырех сочинских футбольных школ.

В Сочи 13 июня состоится открытая тренировка сборной Польши, которую также бесплатно посетят воспитанники спортивных школ курорта, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборную Бразилии по футболу встретили в Сочи традиционным караваем. Они прибыли на курорт в ночь на 11 июня.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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