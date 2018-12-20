Сочинские школьники примут участие в «Кулинарном бою»

Конкурс среди кулинарных клубов состоится 21 декабря на курорте.

Участниками состязаний, которые пройдут на базе Университетского экономико-технологического колледжа СГУ, станут учащиеся десяти образовательных организаций города из социальной группы риска.

В 2018 году конкурс проводится во второй раз. Школьников ждут испытания с использованием стандартов Junior Skills по компетенции «Кулинарное дело» и «Поварское дело». Работу конкурсантов будут оценивать профессиональные эксперты.

Команды в режиме реального времени должны будут приготовить аперитивные и горячие закуски, а также представить жюри домашнее задание, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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