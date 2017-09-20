Сочинские школьники связались с экипажем МКС

Между тремя площадками в Сочи, Томске и Королеве 20 сентября состоялась прямая трансляция, объединившая школьников регионов на «Космическом уроке».

В Парке науки и искусства образовательного центра «Сириус» за эфиром следили ученики сентябрьской образовательной программы и сочинские школьники — лучшие ученики 10-11 классов школ № 38 и № 25. Они вышли на связь с бортом российского сегмента Международной космической станции и смогли лично задать вопросы космонавтам Сергею Рязанскому и Александру Мисуркину.

Школьников интересовало, как проходят полеты грузовых и пилотируемых кораблей к МКС, как их встречают на околоземной орбите, какую самую захватывающую орбитальную картину наблюдали космонавты, а также перспективы биопечати и аддитивных технологий, которые могут быть применены в ходе космических экспедиций, сообщает пресс-служба «Сириуса».

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