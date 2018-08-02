Сочинские спасатели подняли травмированного туриста из каньона реки Хоста

В 17:00 1 августа в спасательный отряд МЧС поступила информация о том, что в каньоне реки Хосты в районе базы отдыха «Чертовы ворота» находится турист, который упал и получил травму ноги.

Сотрудники Хостинского подразделения ЮРПСО МЧС прибыли на место и оказали доврачебную помощь пострадавшему, на носилках его транспортировали из русла реки к автомобилю скорой помощи. Молодой человек рассказал спасателям, что он поскользнулся на тропе и упал в воду, после чего у него начал сильно болеть коленный сустав. Других видимых повреждений турист не получил, но его все равно госпитализировали для дальнейшего медосмотра. Пострадавший — 22-летний житель Санкт-Петербурга, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Очевидцы происшествия оказывали помощь и поддержку пострадавшему до момента передачи его врачам.

Спасатели напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности и призывают жителей и гостей города быть внимательными и острожными во время отдыха на водных объектах и в местах со сложным рельефом.

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