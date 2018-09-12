Сочинские спасатели вывели из леса туристов из Латвии

Группа туристов 10 сентября заблудилась в лесу, в районе слияния рек Агура и Агурчик.

Сообщение поступило оперативным дежурным в 21:00. Компания двигалась от Кавказского аула через Агурские водопады. Туристы заблудились в темноте и не смогли найти тропу.

Созвонившись с туристами, спасатели Хостинского подразделения определили их местонахождение. Сотрудники МЧС на служебном автомобиле вывезли заблудившихся из горно-лесной местности в городскую черту.

Туристы — семья из Латвии, муж с женой и двое детей в возрасте 15 и 17 лет, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник