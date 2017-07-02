Сочинский ансамбль «Сиони» победил в конкурсе «Кубанский казачок»

В Лазаревском районе 1 июля завершился XIX Всероссийский фестиваль «Кубанский казачок». На гала-концерте назвали имена победителей.

В течение пяти дней более 30 вокальных и хореографических коллективов, около 50 солистов представляли народное искусство разных регионов страны в Лазаревском центре национальных культур.

Лауреатами первой степени стали десять коллективов и 29 солистов. Специальным дипломом «За оригинальность авторской постановки» награжден Валерий Жегулин — руководитель образцового хореографического ансамбля «Калейдоскоп» Дворца детского и юношеского творчества Севастополя.

«Для меня XIX Всероссийский фестиваль «Кубанский казачок» стал настоящим откровением. Сколько у нас талантливых детей, которые искренне любят и свою Родину, и ее искусство! Низкий поклон руководителям народных коллективов, это настоящие подвижники своего дела, они не жалеют ни сил, ни времени, чтобы искать и воспитывать юные таланты», — отметил председатель жюри, руководитель Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко.

В финале гала-концерта он вручил Гран-при фестиваля хореографическому ансамблю танцев народов Кавказа «Сиони» Дома творчества «Детство» Хостинского района Сочи, которым руководит Габриел Мегрели, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в этом году Всероссийский фестиваль проводился под эгидой двух юбилеев: 80-летия образования Краснодарского края и 225-летия освоения казаками кубанских земель. Конкурсные выступления проходили в течение трех дней.

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