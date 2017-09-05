Сочинский чай завоевал три золотых медали на конкурсе в Санкт-Петербурге

«Мацестинская чайная фабрика Константина Туршу» одержала победу в номинациях: «Лучший вкус», «Лучший аромат» и «Гармония аромата и вкуса».

На Международном фестивале чая и кофе в Санкт-Петербурге сочинская фабрика представила три вида продукции: чай зеленый классический «Премиум», а также две новые работы, которые только поступят в продажу этой осенью, — чай черный байховый «Мацеста» с натуральными ягодами и черный байховый «Мацеста» с душицей и ягодами малины, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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