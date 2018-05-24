Сочинский «Ералаш» снимет юмористические сюжеты про футбол

Детей приглашают для участия в съемках, которые пройдут в июне.

Центральная тема юмористических сюжетов в этом сезоне — футбол: смешные ситуации и казусы на поле, спортивные байки в исполнении детей. Студия «Ералаш» выбрала у авторов по всей России самые смешные сценарии и снимет серию спортивных историй, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Сочи.

В серии попадут анекдотические истории про болельщиков и кумиров, группы поддержки футбольных команд и комические недоразумения между тренером и игроками.

Съемки пройдут на футбольных полях и на трибунах курорта. Для участия в них приглашаются девочки и мальчики.

Записаться на кастинг можно по телефону 8 (928) 455-85-19.

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