Сочинский филиал «Кубаньэнерго» выявил незаконно подключенную к электросетям стройку

В рамках действующего законодательства в отношении объекта ввели режим полного ограничения подачи электроэнергии.

В Адлере специалисты Сочинского филиала ПАО «Кубаньэнерго» в ходе комплексной проверки при участии правоохранительных и надзорных органов выявили факт ненадлежащего технологического присоединения к электрическим сетям объекта незавершенного строительства.

Ранее в ходе рейдовых мероприятий энергетики визуально установили, что электроснабжение стройки осуществляется от кабеля гостиницы (абонент Донзина В. М.), расположенной на улице Ленина. Для определения законности потребления электрической энергии персоналу «Кубаньэнерго» необходимо было провести осмотр электроустановки, однако в доступе на территорию, где ведется строительство, было отказано.

В связи с этим Сочинский филиал «Кубаньэнерго» обратился в прокуратуру Адлерского района, а также в администрацию и в правоохранительные органы с просьбой о проведении совместной проверки объекта.

Во время проверки выяснилось, что владелец гостиницы без согласования с сетевой организацией подключил к своей питающей линии объект незавершенного строительства. Это является нарушением действующего законодательства. Заложниками ситуации становятся добросовестные потребители. Ненадлежащее технологическое присоединение бесконтрольно увеличивает нагрузку на сети «Кубаньэнерго» и не только влечет за собой снижение качества и надежности электроснабжения, но и создает аварийную ситуацию — тем более, что разрешенная мощность рассчитана для питания всего одной гостиницы. Кроме того, при отсутствии должной эксплуатации подведенных к стройке электрических сетей возникает угроза жизни и здоровью людей.

Собственнику объекта незавершенного строительства необходимо обратиться в сетевую компанию для осуществления надлежащей процедуры технологического присоединения.

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