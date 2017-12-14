Сочинский гастрономический фестиваль IKRA вошел десятку лучших в России

Рейтинг лучших зимних гастрономических фестивалей 2017-2018 года в России составило аналитическое агентство «ТурСтат».

Рейтинг гастрономических событий зимы в России возглавили кулинарные фестивали в Удмуртии, на Урале и в Подмосковье. Топ-10 фестивалей составили на основе их популярности.

Гастрономический фестиваль IKRA Festival пройдет на курорте «Роза Хутор» с 31 января по 4 февраля 2018 года. В рамках фестиваля состоятся кулинарные мастер-классы, лекции и ужины с известными шефами, сообщается на сайте агентства.

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