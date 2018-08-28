Сочинский госуниверситет будет выпускать студентов с двойным дипломом

Вуз запустил международный проект: с начала учебного года студентов начнут обучать по программе «элитарного бакалавриата» по туризму и гостиничному бизнесу.

Проект организован совместно с французской бизнес-школой Vatel — всемирной группой бизнес-школ в сфере гостиничного и туристского менеджмента, объединяющей 45 институтов гостиничного дела по всему миру: от Франции и Испании до Бразилии и США.

Студентов ожидает учебная программа на двух иностранных языках — английском и французском, практики в международных гостиничных сетях и стажировки в школах Vatel. Один из четырех годов обучения студенты проведут за границей. После первого года обучения студенты пройдут стажировку на базе тренинг-центра во Франции.

«Это первая и единственная на Юге России программа двойных дипломов о высшем образовании. Два лидера в сфере гостиничного менеджмента объединились с целью дать выпускникам программы уникальные теоретические знания и практический опыт, которые изменят их представление о профессии и дадут возможность работать в лучших отелях по всему миру», — рассказала ректор Сочинского госуниверситета Галина Романова.

«Этот образовательный проект имеет большое значение в системной работе по повышению качества туристских услуг на предприятиях индустрии гостеприимства региона», — цитирует министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Христофора Константиниди пресс-служба ведомства.

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