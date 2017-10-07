Сочинский институт экономики и информационных технологий потерял лицензию

Рособрнадзор в период с 29 сентября по 5 октября прекратил действие лицензии трех вузов.

«На основании решения Арбитражного суда приказом Рособрнадзора прекращено действие лицензии: Международной академии оценки и консалтинга, Института экономики бизнеса и Сочинского института экономики и информационных технологий», — говорится в сообщении ведомства.

За неисполнение предписаний в установленные сроки Рособрнадзор запретил прием в Самарскую гуманитарную академию, а также филиал Воронежского экономико-правого института в Липецке.

Кроме того, казанская Академия социального обеспечения лишена аккредитации по четырем направлениям, сообщает «Интерфакс».

Вернуться на ленту

Источник