Сочинский «Кинотавр» откроет фильм Серебренникова о Цое

Кинофестиваль пройдет на курорте со 2 по 10 июня.

«Мы рады тому, что наши фильмы открытия корреспондируют друг с другом. Фильм Кирилла Серебренникова «Лето» открывает фестиваль, а закрывает документальная картина «Дело Собчака»», — сообщил президент кинофорума Александр Роднянский.

«Лето» рассказывает историю знакомства и отношений 19-летнего Цоя, 26-летнего Майка Науменко и его жены Натальи летом 1981 года, а также показывает становление ленинградского рок-клуба и запись первого альбома. Главные роли в фильме исполнили корейский актер Тео Ю, фронтмен группы «Звери» Рома Зверь и Ирина Старшенбаум.

Картину «Дело Собчака» сняла Вера Кричевская. В фильме Ксения Собчак через 18 лет после смерти своего отца Анатолия Собчака пытается разобраться в его политической судьбе, сообщает «Интерфакс».

В конкурсную программу «Кинотавра» вошли 14 фильмов, в том числе картины «Два билета домой» Дмитрия Месхиева, «Дядя Саша» Александра Гордона, «История одного назначения» Авдотьи Смирновой, «Сердце мира» Натальи Мещаниновой.

С полной программой кинофестиваля можно ознакомиться здесь.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», фильм «Лето» про Виктора Цоя включили в программу Каннского фестиваля.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник