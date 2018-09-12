Сочинский перинатальный центр вошел в пятерку лучших в России

На курорте прошел XI Общероссийский научно-практический семинар «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии».

В рамках семинара состоялась ежегодная «Перекличка перинатальных центров России» под эгидой Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины.

Перинатальный центр городской больницы № 9 Сочи занял четвертое место в рейтинге, который составили на основе данных от перинатальных центров и обобщенных показателей из регионов.

За последние полгода на курорте родилось более 4 тыс. 200 детей, что почти на 150 больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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