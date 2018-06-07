Сочинский санаторий возглавил топ-100 здравниц России

Санаторий «Заполярье» занял первое место в рейтинге инвестиционной привлекательности.

Профессиональный конкурс проводила Ассоциация оздоровительного туризма. В нем приняли участие около 300 санаторно-курортных организаций со всей страны.

Как рассказал начальник управления рекреационных ресурсов администрации Сочи Сергей Доморат, основные критерии, по которым происходил отбор, в большей степени экономические. Анализируется объем инвестиций, которые были вложены в предприятие, зарплата, которую платят сотрудникам, и загрузка. Санаторий «Заполярье» показал 92% загрузки.

Седьмое место в «Топ-100 российских здравниц» занял адлерский санаторий «Знание», сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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