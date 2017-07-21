Сочинский школьник пожаловался Путину на премии за школьные олимпиады

Президент заявил, что в первый раз слышит об этих проблемах.

Один из воспитанников образовательного центра «Сириус» 21 июля пожаловался Владимиру Путину, что с 2006 по 2016 год призерам всероссийских олимпиад выплачивали по 30 тыс. рублей, победителям — 60 тыс., но с 2017 года система перестала действовать, однако для московских школьников выплаты сохранились и даже были увеличены до 100 и 200 тыс. рублей соответственно.

«Я первый раз об этом слышу, я разберусь», — ответил глава государства.

Путин предположил, что вопрос нужно решать на региональном уровне, сообщает ТАСС.

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