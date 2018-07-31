Сочинский спасатель прошел кастинг в телешоу на федеральном канале

31 июля в 19:03

Сотрудник ЮРПСО МЧС Артемий Яненко участвовал в отборе в телепроект «Русский ниндзя».

В Сочи состоялся кастинг на второй сезон экстремального шоу, которое показывают на Первом канале, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Отбор состоял из трех этапов. Изначально в группе было около 40 спортсменов, с каждым этапом количество участников уменьшалось. По окончании кастинга осталось семь человек.

За фиксированное время участникам нужно было подтянуться максимальное количество раз и выполнить комплексы челночного бега. Также спортсмены прыгали вверх с места, с турника на максимально дальнее расстояние и с раскачки на сетку, кантовали тракторное колесо, перемещались по гимнастическому бревну.

«По окончании нас собрали, поздравили и сказали ждать дальнейших указаний. То, что мы прошли все три этапа кастинга, — это еще не гарантия, что будем участвовать в шоу, ведь еще продолжается отбор по всей стране. Было бы очень здорово, если бы меня позвали на передачу, я не упущу такой возможности», — рассказал Артемий Яненко.

В структуре МЧС спасатель работает два года, за это время он получил такие специальности, как промышленный альпинист, газодымозащитник, водолаз, специалист по ремонту и обслуживанию гидравлического инструмента, прошел подготовку по лавинной безопасности.

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