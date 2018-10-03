Сочинский ЖК «Москва» исключили из списка проблемных домов

Более 500 дольщиков скоро смогут въехать в квартиры.

Из реестра проблемных домов 3 октября исключили ЖК «Москва». Его должны были сдать пять лет назад, но этого не случилось. В отношении застройщика правоохранители возбудили уголовное дело — сейчас он под арестом. Сдвинуть стройку в Сочи с мертвой точки помогла поддержка краевых властей. Накануне было создано товарищество собственников недвижимости. Это юридическое лицо, от которого могут действовать дольщики. И уже с ним ресурсоснабжающие организации заключали договоры. Водоканал по просьбе представителей администрации готов подключить дом к сети с беспроцентной двухгодичной рассрочкой.

«Остаются вопросы, связанные с выполнением и устранением замечаний, которые были выданы различными надзорными службами, ресурсниками. Но работа идет, товарищество собственников недвижимости создано, видно конструктив. И вот за такой результат хотелось бы поблагодарить администрацию города и прокуратуру Краснодарского края, потому что мы видим: выполняется поручение губернатора по решению проблем с обманутыми дольщиками», — сказал первый заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Алексеенко.

В департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского края уже предоставлена информация об актах приема-передачи квартир дольщикам. Если люди договорятся между собой и примут условия коммунальщиков, новоселье смогут отпраздновать этой осенью. До конца года в городе-курорте еще около 2 тыс. владельцев квартир в долгостроях получат ключи.

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