Сочинским нацпарком и Кавказским заповедником будет управлять объединенная дирекция  

Соответствующий приказ подписал глава Минприроды России Сергей Донской.

Сообщается, что реформа управления позволит проводить единую политику по ведению научных исследований и экологического мониторинга, охране уникальных объектов природы, экологическому просвещению, работе с населением. При этом оба объекта останутся уникальными особо охраняемыми природными территориями с режимом, который установили в соответствии с существующими положениями.

Права и обязанности управляющих структур нацпарка перейдут к аппарату заповедника.

«Сергей Донской поручил обеспечить соблюдение всех трудовых прав работников ФГБУ «Сочинский национальный парк», предоставление им гарантий и компенсаций, предусмотренных законодательством России», — сообщили в пресс-службе Минприроды РФ.

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