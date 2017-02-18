Сочинский бобслеист Воевода стал послом зимних Всемирных военных игр

Олимпийский чемпиона по бобслею Алексей Воевода в феврале стал послом III зимних Всемирных военных игр, которые пройдут в Сочи.

Начальник ЦСКА Михаил Барышев заявил, что Воевода станет тем человеком, который придаст дополнительное ускорение процессу подготовки и продвижения этих соревнований в Сочи, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе III зимних Всемирных военных игр — 2017.

«Я горд стать послом III зимних Всемирных военных игр. Это уникальное событие и в спортивном, и в общественно-политическом смысле. Поэтому сплочение нации вокруг российского спортивного воинства, продвижение армейского спорта и возвращающийся в Сочи дух благородного олимпизма способны не только придать весомый импульс возрождению державного патриотизма, но и способствовать мировой военно-политической разрядке», — сказал спортсмен.

Воевода отметил, что мирные соревнования воинов — это один из ключей предотвращения глобальной войны.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее послами Всемирных военных игр также стали двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Елена Исинбаева, двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду подполковник Дмитрий Саутин, олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая, президент Федерации военно-тактических игр России, артист Михаил Галустян, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

III зимние Всемирные военные игры пройдут в Сочи в 2017 году с 22 по 28 февраля. В соревнованиях примут участие ски-альпинисты из восьми стран. Вход на соревнования будет свободным.

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