Сочинское тюльпанное дерево прошло в финал всероссийского конкурса

18 июня в 11:22

Специалисты отобрали из реестра старовозрастных деревьев России 12 претендентов.

Конкурс «Российское дерево года» проходит во второй раз. Дерево-победитель войдет в шорт-лист международного конкурса «Европейское дерево года». Для участия выбирают деревья с историей. В прошлом году победителем российского этапа стал дуб из Белгородской области. На «Европейском дереве года» он занял третье место, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

В этом году в число 12-ти претендентов вошел лириодендрон тюльпаноносный, растущий в поселке Головинка Сочи. Его возраст — более 246 лет.

Проголосовать за сочинское дерево можно здесь.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в лириодендрон который несколько раз била молния. Из-за этого дерево раскололось, внутри образовалась полость. Ствол и крону стянули металлическими цепями. Однако это не спасет его от разрушения. В качестве терапевтического средства будут применять серебро.

Для спасения тюльпанного дерева в него вставят конструкцию. Внутрь ствола поместят 11-метровый столб на бетонном основании. В планах установить громоотвод.

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