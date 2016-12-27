Сочинской теннисистке Елене Весниной вручили орден Дружбы

Российские теннисистки Елена Веснина и Екатерина Макарова 26 декабря получили ордена Дружбы.

Награды им вручил министр спорта РФ Павел Колобков.

Спортсменки удостоены орденов согласно указу президента РФ, который был подписан 25 августа. Веснина и Макарова получили награды за победу на XXXI Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Однако в связи с тренировками и соревнованиями они не смогли принять участие в церемонии награждения в Кремле.

Спортсменки отметили, что в этом году их целью была олимпийская медаль. Это была главная детская мечта теннисисток. По их словам, на 2017 год уже есть новые цели, сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», российские теннисистки Елена Веснина и Екатерина Макарова 14 августа взяли золото на Олимпийских играх в Бразилии.

Президент России Владимир Путин 25 августа вручил государственные награды спортсменам национальной сборной, победившим на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

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