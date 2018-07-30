Сочинскую «Ривьеру» причислили к самым удобным пляжам Черноморского побережья

Городской пляж попал в список наиболее живописных и комфортабельных мест для отдыха в Краснодарском крае и Крыму.

Бесплатный пляж «Ривьера» в центре города-курорта возглавил список мест для отдыха на Кубани. Он длиной около 300 м, на берегу лежит мелкая галька. Вокруг «Ривьеры» удобная инфраструктура и популярный парк. Рядом проходят многие маршруты городского общественного транспорта.

Также в список попали Центральный пляж в Анапе, «Фея» и «Фея-2» в поселке Джемете, Адмиральский пляж в станице Должанская, «Янтарь» в поселке Веселовка, «Тонкий мыс»» в Геленджике и «Утришская волна» в заказнике Утриш, сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», парк «Ривьера», рядом с которым находится одноименный пляж, отметил 22 июля свое 120-летие.

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