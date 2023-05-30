Социальные службы, разбросанные по 6 министерствам, будут объединены и будет создано Национальное агентство социальной защиты

Социальные службы, разбросанные по 6 министерствам, будут объединены и будет создано Национальное агентство социальной защиты. Это предложил Шавкат Мирзиёев.

Агентство в настоящее время разделено на 6 министерств (беды, здравоохранения, школьного образования, финансов, внутренних дел, высшего образования), объединяет социальные службы.

Для нового агентства не менее 10 процентов персонала будет набрано из числа лиц с ограниченными возможностями на основе процесса отбора, и его расходы будут прозрачными.